Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Etkinliklerini Kutladı

Ankara Yelken Kulübünün (AYK) yöneticileri, kulübün kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mogan Gölü kenarındaki AYK Marina'da gerçekleştirilen organizasyona kulübün yönetim kurulu üyeleri Evren Bayraktar ile Serpil Kara ve komodor Haldun Kılıç katıldı.

Kendilerini "bozkırın yelkencileri" olarak tanıtan Evren Bayraktar, "Ankara Yelken Kulübü bu sene 25. yılını kutluyor ve Ankara'nın denizcilik kimliğinde tam 25 yıldır imzasını atmaya devam ediyor. Ankara Yelken Kulübü bünyesinde bulunan 18 yaş altı 40 tane sporcusu, yaklaşık 100 adet yetişkin sporcusu ve 350'yi aşkın lisanslı sporcusuyla bugün denizcilik dünyasında, yelkencilik dünyasında adından son derece söz ettiren özel bir kulüp. Ankara denize kıyısı olmayan bir yer ama denize uzak olmasından dolayı denize ulaşma sevdası çok yüksek olduğu için aynı zamanda amatör denizcilik belgesini Türkiye'de en fazla veren kulüplerden bir tanesi. Yani Ankara aslında denizciliğin en fazla sevildiği ve yapıldığı yerlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Kulübün 25. yılını kutlamak amacıyla Marmaris'te gençler ve büyüklerde yat sınıfında uluslararası yarış düzenleyeceklerini aktaran Bayraktar, "Bu yarışların amacı sadece 25. yılımızı kutlamak değil. Marmaris'te ülkemize yelkencilik anlamında ekonomi ve turizm açısından da katkı sağlamak temel hedefimiz. Çünkü yelkencilik aynı zamanda ekonomik anlamda ülkeye son derece katkı sağlayabilecek bir spor. Dünya geneline bakıldığında bugün yelkencilik ve yat sınıfı sektörüne yaklaşık 50 milyon dolar gibi bir bütçe görünüyor. Biz de Türkiye olarak, aynı zamanda Ankara olarak bu büyük oyunun içinde birer oyuncu olarak yer almak istiyoruz. Onun için hepinizi Ankara'nın kimliğini en güzel şekilde temsil etmeye çalıştığımız tüm paydaşlarımızı da Ankara Yelken Kulübünün 25. yıl kupasına davet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Haldun Kılıç ise Türkiye'de yelken sporunu geliştirme planlarıyla ilgili olarak "Sportif faaliyetimizin sürekli amacı aslında bu. Gerçekten yelken sporunu, aslında 7'den 77'ye herkes için nasıl erişilebilir ve sürdürülebilir bir spor disiplini haline getirebiliriz, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çeşitli finansal zorluklarla boğuşmamıza rağmen bunu da başarıyoruz. Dediğimiz gibi 25. yılımızı kutluyoruz. 25. yılımızda aslında yüzlerce denizci yetiştirdik. Yaşları 7 ile 17 arasında değişen onlarca çocuğu yetiştirdik, büyüttük, üniversiteye gönderdik. Şu anda da sayısı 40'ı çoktan aşmış bir sporcu kitlemiz var. Düzenli antrenman yapma, müsabakaya hazırlanma, yerel, bölgesel, ulusal yarışlara katılma, burada kulübü temsil etme ve derece hedefiyle ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yelkenciler, Mogan Gölü'nde kısa bir gösteri düzenledi.