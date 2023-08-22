Ankara ve Van polis atlı birlikleri Bitlis'te devriye attı

Ankara ve Van polis atlı birlikleri Bitlis'in tarihi sokaklarında devriye attı

Vatandaşlar atlı birliklere yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çekti

BİTLİS - Ankara ve Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis atlı birlikleri Bitlis'in tarihi sokaklarında devriye attı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan atlı birlikler, çarşı merkezinde ve tarihi sokaklarda devriye atarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekti.

1071 Malazgirt kutlamaları için Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından davet edilen 6 atlı birlik, kutlamalar öncesi Bitlis'in Tatvan ilçe sahilinde ve Bitlis merkezde devriye attılar.

Bitlis'te başlatılan dere ıslahı projesi çerçevesinde gün yüzüne çıkarılan birçok tarihi yapıda atları devriye atan polis atlı birlikler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fotoğraf çekmek isteyen hemen hemen herkesle hatıra fotoğrafı çeken birlikler, yarın Ahlat ilçesinde başlayacak olan 1071 Malazgirt kutlamalarına katılacak.

İlk olarak Bitlis merkezde bulunan Cumhuriyet Meydanına gelen atlı birlikler burada kısa bir tur attıktan sonra çarşı merkezine indiler.

Van Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Emurçin, gazetecilere, yaptığı açıklamasında şunları söyledi. "Bugün Van'dan iki Ankara'dan 4 olmak üzere 6 atla Ahlat'ta yapılacak Malazgirt etkinlikleri için Bitlis'e geldik. Burada iki Van ve iki'de Ankara'dan olmak üzere dört atla Bitlis şehir merkezinde devriye görevi ifa edeceğiz. Burada amacımız vatandaşımız ve polis halkla ilişkiler açısından insanların bir bütünleşme sağlaması ve Bitlis'in tarihi ve kültürel alanlarını gezerek vatandaşlarımızın daha ilgisini çekmek amacıyla devriye görevini ifa edeceğiz" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli polis memuru Cuma Budak, ise Bitlis Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine buraya görevlendirildik. Malazgirt zaferinin 952. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılmaya geldik. Dört at Ankara atlı birliğinden, iki at ise Van atlı birliğinden geldi. Dün Tatvan sahilinde vatandaşlarla bir araya geldik. Atlarla gezdik. İnsanlar fotoğraf çektik onlarla tanıştık. Bugün de Bitlis kent meydanındayız şimdi. Sonra Bitlis'in tarihi mekanlarını gezeceğiz yine halkla kaynaşacağız. Atlı birliğimizde Bitlis tarihi mekanlarında devriye görevimizi ifa edeceğiz" dedi.