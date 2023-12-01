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Ankara Üniversitesi ve TÖSSFED Özel Sporcular İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, özel sporcuların eğitimlerine yönelik destek için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, antrenörlük kursları, seminerler ve bilimsel faaliyetler gibi konularda işbirliği yapılacak.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, özel sporcuların eğitimlerine yönelik destek için işbirliği protokolü imzaladı.

Ankara Üniversitesinin Rektörlük binasında gerçekleşen imza törenine Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar ile TÖSSFED Başkanı Aydın'ın yanı sıra Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, imza töreninde yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesinin bütün fakülteleriyle her alanda çok güçlü bir üniversite olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kadar önemli bir üniversitenin özel sporcularımıza kayıtsız kalması düşünülemezdi. Üniversitemizin spor, sağlık, eğitim ve tesis alanındaki ihtisaslaşma programı kapsamında, federasyon bünyesinde bulunan mevcut antrenörlerin gelişim seminerleri, antrenörlük kademe kursları, bilimsel ve sosyal faaliyetlerin üniversitede yapılması, federasyonca düzenlenecek antrenörlük kademe kurslarına öğretim elamanı desteği ile çalıştay, ekipman gibi konularda işbirliği yapmayı amaçlıyoruz."

Ünüvar, bu işbirliğinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Şu anda yanımızda bulunan şampiyon Futsal Milli Takımımızın yanında gelecekte daha büyük başarılar elde edecek şampiyonlar yetiştirmek en büyük hedefimiz. Hepimizin ortak bir amacı var o da bayrağımızı daha yukarıya taşımak. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

TÖSSFED Başkanı Aydın da "Bugün çok tarihi bir imza atıyoruz, Ankara Üniversitesi herkesin hayalindeki bir üniversite. Federasyonumuz 81 ildeki otizmli, mental ve down kardeşlerimize spor yaptırıyor. Federasyon olarak yıllar önce evlere kapatılan, toplum tarafından görmezden gelinen, yok sayılan veya eğitim öğretim anlamında 'bu çocuklardan bir şey olmaz' denilen, kendi hakkını arayamayan ancak yöneticilerin verdikleri imkanlarla hayata tutunabilen bir kesime hizmet ediyoruz."

Ankara Üniversitesi gibi büyük bir kuruluşla bu protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Bu çocukların konuşan ağzı, gören gözü, işiten kulağı olmak zorundayız. Dünyaya tertemiz bir kağıt gibi gelip yine tertemiz bir kağıt gibi göçüp giden tek çocuklar bunlar. Bu çocuklar hayatta yalan söylemeyi bilmezler, kimseye yanlış yapmayı bilmezler, içlerinden geldiği gibi davranan toplumun en temiz çocukları. Onun için eğitim alanında Ankara Üniversitesi gibi büyük bir üniversiteyi yanımızda hissetmek çok güzel. 'Haydi bir engelliye de sen spor yaptır' sloganıyla hareket ediyoruz."

Konuşmaların ardından Rektörü Prof. Dr. Ünüvar ile Aydın protokol anlaşmasını imzaladı. Ünüvar, törenin ardından Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularına da hediye paketi takdim etti.

Kaynak: AA / Spor

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