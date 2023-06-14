Ankara Üniversitesi Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi bünyesindeki Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASPAM) Danışma Kurulunun ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan'ın ev sahipliğinde Gölbaşı'ndaki bir tesiste gerçekleştirilen toplantıya ASPAM Danışma Kurulu üyelerinden Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmazı, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Ankara Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Ener Elçi, Ankara Üniversitesi TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa Güray Değerli, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Ertuğrul Akbaş, İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Üyesi Dr. Özkan Ayvaz ile ASPAM Müdürü Doç. Dr. Dicle Aras katıldı.

ASPAM'ın kuruluşundan bu yana yaklaşık 1,5 yılda yaptığı protokol, eğitim, seminer, ölçüm ve bilimsel yayın faaliyetleri ile yeni dönemde organize edeceği etkinlikler değerlendirildi.

Murat Ilıkan, yaptığı konuşmada, ASPAM'ın kuruluş amacının, spor bilimleriyle ilgili yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alanlarını destekleyip, bu alanlara altyapı oluşturup, araştırma ile yayın etiği ilkeleri çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları hem ulusal hem de uluslararası bilimsel mecralarda yayımlamak olduğunu dile getirdi.

Sporda performansı belirleyen psikolojik, bilişsel, sosyal, fiziksel ve fizyolojik parametreleri disiplinler arası iş birliği sağlayarak her spor dalı için analiz etme amaçları bulunduğunu aktaran Ilıkan, bu analizlerin sonucuna göre da antrenman programlarını geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Farklı spor dalları için yetenek seçimi test bataryaları geliştirmek ve uygulamak, milli sporcuların tüm antrenman periyotlaması süresince takibinin yapılarak ülke sporuna yeni değerler kazandırmak için hergün yeni projeleri tartıştıklarını anlatan Ilıkan, "Elit ve milli sporcularımızın başarısını artırmak, spor dallarına özgü sakatlanmaların önlenebilmesi için koruyucu antrenman programları geliştirmek ve uygulamak, sporda başarının artırılması için izleyici, sporcu, antrenör, spor kulüpleri ve federasyonları için eğitim araştırma faaliyetleri ile projeler düzenlemek, egzersiz ve halk sağlığı ilişkisini güçlendirmek amacıyla fiziksel uygunluk ölçümleri yapmak, egzersiz programları geliştirmek ve uygulamak adına hergün yeni arayışları hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi TEKNOKENT ile yapılan çalışmaların hızlandırılması, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları'nın spor eğitiminin incelenmesi, ASPAM bilimsel dergisi Performance Analysis in Sport and Exercise'ın (PACE) ikinci sayısının çıkarılması, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından geliştirilen ürünün test edilerek incelenmesi kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda danışma kurulu üyeleri kararları imzalarken, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.