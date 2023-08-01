Ankara, Uluslararası Yarı Maratonu ve Spor ve Teknoloji Fuarı'na Ev Sahipliği Yapacak

Ankara, Ekim ayında düzenlenecek olan RUNKARA-Uluslararası Yarı Maratonu ve RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Yarı maraton, dünyaca ünlü atletlerin de katılacağı 6 bin koşucuya ev sahipliği yapacak. Spor ve Teknoloji Fuarı ise Avrupa'da bir ilk olacak ve profesyonel sporcularla söyleşiler ve workshoplar düzenlenecek.

Ankara, Ekim ayında uluslararası iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. RUNKARA-Uluslararası Yarı Maratonu ve RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı" 6-7-8 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu olan ve dünyaca ünlü atletlerin de yer alacağı "RUNKARA - Uluslararası Yarı Maratonu" yaklaşık 6 bin elit, profesyonel ve amatör koşucuya ev sahipliği yapacak. RUNKARA EXPO "Spor ve Teknoloji Fuarı" ise spor ve teknolojiyi bir araya getirmesi ile Avrupa'da bir ilk olacak. Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'na yurt dışında ve yurt içinden koşucuların yanı sıra birçok firma, koşu grubu, global maraton organizatörleri katılım gösterecek.

Runkara Expo Spor ve Teknoloji Fuarı 6-7-8 Ekim tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleşecek. Runkara Expo Spor ve Teknoloji Fuarı'nda profesyonel sporcularla söyleşiler düzenlenecek ve workshoplarda katılımcılarla buluşulacak. Üç gün sürecek bu etkinlikte sponsorların ve katılımcı markaların stantları kurulacak.

Victoria Blyth: Tüm dünyanın ilgisini çekecek iki önemli organizasyona imza atacağız

Avrupa'da spor ve teknoloji fuarı adı altında düzenlenen ilk fuarın düzenleneceğini söyleyen Dazspor Kurucusu Victoria Blyth, "6 bin metrekarelik bir kapalı alanda gerçekleşecek. Hem Türkiye'nin çok iyi bilinmiş spor ve teknoloji markaları hem de dünyada iyi tanınmış firmalar burada olacak. 25 bin kadar ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda çeşitli spor federasyonları ve sivil toplum kuruluşları da bu fuarda yer alacak. Tüm hukuki ve resmi yeterlilikleri yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

3 günlük bir fuarın düzenleneceğini hatırlatan Blyth, "Aynı zamanda fuar içindeki alanda etkileşimli bölgeler dediğimiz bölgeler olacak. Bunlar sadece çocuklar için değil, gençler ve yetişkinler için de kurulacak. Biz gerçekten Ankara'ya 3 günlük bir spor etkinliğini getirmek istedik. Ankara'nın spor takvimini değiştirmek istedik. Yani insanlar buraya gelsin, 3 gün boyunca sporla ilgilensin. Her yıl Runkara'yı düzenleyerek spora ve sağlığa katkıda bulunalım istiyoruz. Dolayısıyla fuar ve yarı maratonun aynı zamanda Ankara'nın turizm ve spor kültürüne de çok büyük katkısının olacağını düşünüyoruz. İlk başta amatör, profesyonel ve elit olmak üzere 3 bin 500 koşucu ile bu maratonu düzenlemeyi amaçlıyoruz. 3 yıl içinde de koşucu sayısını 10 bine çıkarmak istiyoruz. Çok iyi bir ekibimiz var. Başarının kilit noktası bir ekip çalışmasının yapılıyor olması. Sizinle hem yarışın başlangıcında hem de bitişinde olacağız" diye konuştu. - ANKARA