Ankara Tenis Kulübü, Avrupa Tenis Birliği'nin özel turnuvası Hitit Kupası'na ev sahipliği yapacak

Ankara Tenis Kulübü, Avrupa Tenis Birliğinin özel turnuvası Hitit Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Ankara Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda birçok farklı ülkeden tenisçiler, yeteneklerini sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Tenis Kulübü Başkanı Zeynep Göle Benli, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Tenis Kulübünün yeni tesislerini Hitit Kupası gibi çok önemli bir uluslararası turnuva aracılığıyla tenisseverlere tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu turnuva sadece tenis topluluğumuzdaki inanılmaz yetenekleri sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda tenisseverler için benzersiz bir deneyim sunacak. Hitit Kupası'nın Ankara Tenis Kulübünün yeni tesislerinde yapılması tenise olan tutkumuzun bir kutlaması ve burada sahip olduğumuz birinci sınıf tesislerin bir kanıtıdır."