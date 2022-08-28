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Ankara spor haberleri | MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'nın istifası kabul edildi

Spor Haberleri

Ankara spor haberleri | MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'nın istifası kabul edildi

Gelen Ankara haberlerine göre MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifasını kabul etti.

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifasını kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Dalcı'ya teşekkür edilerek, "Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Mustafa Dalcı, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 4-1 kaybedilen Vavacars Fatih Karagümrük maçından sonra istifa etmişti. Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sezona 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle başlamıştı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı Spor Haberler

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