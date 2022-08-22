Ankara gündem haberleri | SPOR MKE Ankaragücü, Mamak Belediyesi'nin basketbol ve hentbol takımlarını bünyesine kattı

Ankara yerel gündem haberine göre SPOR MKE Ankaragücü, Mamak Belediyesi'nin basketbol ve hentbol takımlarını bünyesine kattı'Ankaragücü'nü bütün branşlarında kurumsal bir yapıya dönüştürmek en büyük başarıdır''Tandoğan'daki tesislerin fiziki şartları çok zorlandı''8 ilçede Ankaragücü altyapısına destek verecek...

SPOR MKE Ankaragücü, Mamak Belediyesi'nin basketbol ve hentbol takımlarını bünyesine kattı

'Ankaragücü'nü bütün branşlarında kurumsal bir yapıya dönüştürmek en büyük başarıdır'

'Tandoğan'daki tesislerin fiziki şartları çok zorlandı'

'8 ilçede Ankaragücü altyapısına destek verecek tesisler istiyoruz'

Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) - Yeni sezonda basketbol ve hentbol liglerinde mücadele edecek MKE Ankaragücü'nde başkan Faruk Koca, 'Ankaragücü'nün kurumsal kimliğini taşıyan 8 ilçede Ankaragücü altyapısına destek verecek tesisler istiyoruz' dedi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, imzaladığı protokol ile Mamak Belediyesi'nin basketbol ve hentbol takımlarını devralarak bünyesine kattı. Başkent ekibi, 1 yıl süresince MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü adıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde ve MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Hentbol Kulübü adıyla da Hentbol Süper Ligi'ne mücadele edecek. 1 yılın ardından branşlar, MKE Ankaragücü kurumsal kimliği altında spor faaliyetlerine devam edecek.

KÖSE: ANKARAGÜCÜMÜZE BÖYLE GÜZEL BİR HEDİYE VERMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Eryaman Stadyumu basın toplantı salonunda imzalanan protokol törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleriyle, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve belediye yetkilileri katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Mamak Belediye Başkanı Köse, 'Şehrimizin takımı ile böyle güzel bir protokol imzalamanın, Ankaragücümüze böyle güzel bir hediye vermenin mutluluğunu yaşıyorum' dedi.

KOCA: BU MARKANIN BÜTÜN SPOR FAALİYETLERİNDE VAR OLMASI GEREKİR

Ankaragücü'nün genelde futbol takımı ile öne çıktığını ama diğer branşlarla ilgili ihmalin söz konusu olduğunu ifade eden MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 'Ankaragücü bir markadır, önemli bir markadır. Bu markanın bütün spor faaliyetlerinde, spor branşlarında var olması gerekir. Geldiğimizden beri bunun çabası içerisinde olacağımızı hep söyledik. Şu anda aktif olan amatör branşlarda; güreş, boks, badminton, halter ve masa tenisi var. Bugün bu sözleşmeden sonra basketbol ve hentol da Ankaragücü kurumsal yapısı içerisinde yerini alacaktır' diye konuştu.

'TAKIMLAR 1 YIL SONRA TAMAMEN ANKARAGÜCÜ İSMİ TAŞIYACAK'

Protokol ile ilgili yaklaşık 2 aydır görüşmeler yaptıklarını kaydeden Koca, 'Artık Mamak Belediyesine ait olan basketbol ve hentbol takımı Ankaragücü kurumsal yapısı içerisinde yer alacak. Bu protokol çerçevesinde 1 yıl MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi olarak sahalara çıkacağız. 1 yıldan sonra tamamen Ankaragücü ismiyle spor camiasının önüne çıkacağız' ifadelerini kullandı.

'ANKARAGÜCÜ ANKARA'NIN EN ÖNEMLİ MARKASIDIR'

Başkan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kurumsal yapılar bütünüyle oluştuğu zaman Ankaragücü hem futbolda hem de diğer branşlarda Türkiye'de ciddi başarı elde ettikten sonra uluslararası arenaya çıktığında daha çok ilgi göreceğini düşünüyoruz. Biz Ankaragücü kurumsal yapısını, bu markayı, bu armayı yukarılara kadar taşımak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ankaragücü'nü bütün branşlarında kurumsal bir yapıya dönüştürmek bana göre en büyük başarıdır. Bütün çabalarımız buna dönüktür. İnşallah bunu başaracağız. Bunu başarmak için şehrin bütün dinamiklerinin harekete geçmesi gerekiyor. Ankaragücü, Ankara'nın en önemli markasıdır. Herkesin Ankaragücü'nün kurumsal yapısını ve marka değerini yükseltmek için sorumluluğu var. Siyasilerin, ticari kesimin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının bu markayı büyütmeleri gerekiyor. Ankaragücü büyüdükçe Ankara kazanacaktır.'

'1 TANE BÜYÜK 3-4 TANE KÜÇÜK SAHANIN OLACAĞI BİR TESİS YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Başkan Koca, futbolda yeni bir yapılanma içerisine girerek altyapıyı mahallelerde, ilçelerde güçlendirmek için yoğun çaba içerisinde olduklarını belirterek, 'Türkiye'nin altyapı konusunda en uzman ekiplerini Ankaragücü altyapısına kazandırdık. Ankaragücü'nün kurumsal kimliğini taşıyan 8 ilçede Ankaragücü altyapısına destek verecek tesisler istiyoruz. Birçok belediye başkanımız buna destek olacağını söyledi. Yaklaşık 1 tane büyük 3-4 tane küçük sahanın olacağı bir tesis yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Tandoğan'daki tesislerin fiziki şartları çok zorlandı. Eskiden Tandoğan'da birkaç sahalık yer varken, şu anda bir sahaya sıkışmış haldeyiz. Özellikle metropol ilçelerde en az 1 tane büyük, 3-4 tane de küçük sahanın da oluşabileceği bir desteği Ankaragücü'nün kurumsal yapısı için istiyoruz. Bunları yaptıktan sonra inşallah altyapı da hak ettiği yere gelecektir" ifadelerini kullandı.