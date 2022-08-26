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Ankara spor haberleri: MKE Ankaragücü, 10 oyuncusunu Ankara Demirspor'a kiraladı

Spor Haberleri

Ankara spor haberleri: MKE Ankaragücü, 10 oyuncusunu Ankara Demirspor'a kiraladı

Ankara haberleri: MKE Ankaragücü Kulübü, kadrosunda bulunan 10 oyuncuyu TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor'a kiraladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, kadrosunda bulunan 10 oyuncuyu TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ankara Demirspor'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Mahmut Altınkaya, Muhammed Yasir Karabay, Mert Topuz, Ender Aygören, Atakan Dama, Murat Sipahioğlu, Arif Emre Eren, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik ve Mervan Yusuf Yiğit'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Ankara Demirspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Demirspor MKE Ankaragücü Spor Haberler

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