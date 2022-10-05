Ankara spor haberleri | Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak
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Ankara habere göre Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.
Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya başvurular, 22 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.
Katılım ücretinin 60 lira olarak belirlendiği organizasyonda ilk 3'e girenlere kupa verilecek.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor