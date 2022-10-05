Ankara spor haberleri | Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak Spor Haberleri Ankara habere göre Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak. Büyükler Kılıç Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya başvurular, 22 Kasım Salı gününe kadar devam edecek. Katılım ücretinin 60 lira olarak belirlendiği organizasyonda ilk 3'e girenlere kupa verilecek. Spor Kaynak: AA / Musa Samur Türkiye Ankara Spor Haberler

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