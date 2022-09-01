Ankara haberi | Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Ankara haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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