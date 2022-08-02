Ankara spor haberleri: Ankaragücü'nden savunmaya takviye
Edinilen Ankara haberine göre Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan başkent ekibi MKE Ankaragücü, FK Sarajevo takımında forma giyen Bosna Hersekli defans oyuncusu Nihad Mujakic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan başkent ekibi MKE Ankaragücü, FK Sarajevo takımında forma giyen Bosna Hersekli defans oyuncusu Nihad Mujakic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine Başkan Faruk Koca ve Futbol Koordinatörü Emre Yıldız katıldı. Sol stoper mevkisinde oynayan 24 yaşındaki Boşnak savunmacı, 8 kez de Bosna Hersek milli takımında forma giydi.
Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor