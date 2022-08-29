Ankara spor haberleri | Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
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Edinilen Ankara gelişmesine göre Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, kulüp başkanı Faruk Koca ve futbol koordinatörü Emre Yıldız yer aldığı bildirildi. İmza töreninde ayrıca Ankaragücü eski teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın da hazır bulunduğu ve Ömer Erdoğan'a başarılar dilediği belirtildi.- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor