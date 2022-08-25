Ankara spor haberi | Pursaklar Belediye Spor Kulübü yetenek avında

Pursaklar Belediyesi, ilçeye kazandırdığı spor yatırımlarıyla yetenekli sporcuların keşfedilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Türk sporuna yıldız oyuncular kazandırmak adına altyapıda oyuncu yetiştirmeyi önem veren ve geleceğin sporcularını yetiştiren Pursaklar Belediye Spor Kulübü, yeni yetenekler keşfetmeye devam ediyor.

Çocuklara ve gençlere yönelik, farklı spor dallarında gelişim sağlayabilmeleri için önemli yatırımlara imza atan Başkan Ertuğrul Çetin, genç sporcuların antrenmanlarını izleyerek antrenörlerinden gelişim dereceleri hakkında bilgiler aldı.

Ertuğrul Çetin: "İlk günden itibaren alt yapıya önem vererek yeni yetenekler keşfediyoruz"

Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek adına birçok spor dalında eğitimler verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Belediye Spor Kulübümüzün aracılığıyla çocuklarımızın profesyonel eğitim almalarına ve ülke sporuna hizmet vermelerine olanak sağlıyoruz. İlk günden itibaren alt yapıya önem vererek yeni yetenekler keşfediyoruz. Çocuklarımıza çeşitli spor dallarında eğitimler vererek de onların hem bedensel hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Amacımız her alanda ciddi şekilde spor yapabilen çocukları yetiştirmek. Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA