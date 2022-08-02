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Ankara spor haberi... MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Ankara spor haberi... MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

Edinilen Ankara haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki stoper Nihad Mujakic'i transfer etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, 24 yaşındaki stoper Nihad Mujakic'i transfer etti.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bosna Hersekli başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü." denildi.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı belirtildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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