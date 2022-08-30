Ankara spor haberi: Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası düzenledi Spor Haberleri Ankara spor haberine göre Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çocukların katıldığı bir futbol turnuvası düzenledi. Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çocukların katıldığı bir futbol turnuvası düzenledi. Etimesgut Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamada, "30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası"na 11-12 yaş grubu futbolculardan oluşan Eryaman spor, TRT, Anka, Ankara Atakent, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Keçiörengücü, Anadolu Balkan, Başkentgücü, Gazi Eğitim, Etimesgutgücü, Alesta Gençlik ve Spor takımlarının katıldığı belirtildi. Eryaman'da düzenlenen organizasyonla ilgili Eryaman spor Kulübü Başkanı Erdal Aydar, "Ankara'mızın güzide spor kulüplerine ev sahipliği yapmanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. İnancımız geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu tür turnuvalarla hem Ankara'da faaliyet gösteren amatör kulüpler arasındaki dayanışmayı artırmak hem de Türk futboluna yetenekli sporcular kazandırmak." ifadelerini kullandı. Turnuvada maçlarının tamamlanmasının ardından müsabakalarda yer alan futbolculara günün anısına madalya takdim edildiği kaydedildi. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Gençlerbirliği Futbol Ankara Spor Haberler

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