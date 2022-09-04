Ankara spor haberi: Etimesgut Belediyespor: 2-1 Spor Haberleri Ankara haberleri... TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, ikinci haftada hanesine 3 puan yazdırdı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, ikinci haftada hanesine 3 puan yazdırdı. Sahasında Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler rakibini son saniye golüyle yendi: 2-1. Konuk Etimesgut Belediyespor dakikalar 5'in gösterdiğinde Mehmet Sıddık ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bucaspor 1928, 50'nci dakikada penaltı kazandı, atışı Tunç Behram gole çevirdi: 1-1. Mücadelenin 90'ncı dakikasında Erhan Çelenk attığı kritik golle İzmir ekibini galibiyete taşıdı. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış Türkiye Futbol Federasyonu Karacabey Bucaspor Spor Haberler

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