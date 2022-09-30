Ankara spor haberi: Erkekler Federasyon Kupası'nda Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler şampiyon oldu Spor Haberleri Ankara spor haberine göre Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler şampiyonluğa ulaştı. Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada final maçı yapıldı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan final maçında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk çeyreği 29-29 beraberlikle geçildi. Karşılaşmanın ilk yarısının da 52-52 bittiği maçta, üçüncü periyodu Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler 77-72 üstün tamamladı. Normal süresi 94-94 eşitlikte biten maçta Ankara temsilcisi, karşılaşmayı uzatmalarda 113-107 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'de Tarrant 25, Cihat Mertali Dalgalı 24 ve Ömer Yasir Küçük 17 sayı kaydetti. Samsunspor'da ise Wright 40, Doğukan Şanlı 17 ve Gueye 12 sayıyla maçı tamamladı. Erkekler Federasyon Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'de şampiyonluk kupasını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kerse verdi. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu TED Ankara Kolejliler Gölbaşı Belediyesi basketbol Ankara Spor Haberler

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