Ankara spor haberi | Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarışları, Ankara'da yapılacak Spor Haberleri Ankara haber... Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı, hafta sonu Ankara'da yaşanacak. Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı, hafta sonu Ankara'da yaşanacak. Başkent Binicilik Kulübünün üç gün ev sahipliği yapacağı engel atlama yarışmaları başladı. Organizasyon kapsamında engel atlama yarışmalarının prestijli kupalarından TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı da sahibini bulacak. Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarın, TBMM Kupası ise 25 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Organizasyonda ayrıca Türkiye Jokey Kulübü Kupası, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kupası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar yapılacak. Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Genelkurmay Başkanlığı Ankara Spor Haberler

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