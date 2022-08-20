Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara spor haberi... Avrupa şampiyonu Pursaklar'da

Ankara spor haberi... Avrupa şampiyonu Pursaklar'da

Spor Haberleri

Ankara haberler: Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonasında 89 kilo sıkletinde Avrupa şampiyonu olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Emre Kartal, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonasında 89 kilo sıkletinde Avrupa şampiyonu olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Emre Kartal, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Yıldızlar U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü ve ülkemizi temsil eden koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanan Avrupa şampiyonu milli sporcu Emre Kartal, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Emre Kartal, ülkeye döner dönmez yaşadığı mutluluğu paylaşıp, gençlere, spora ve sporculara sağladığı destek ve imkanlardan dolayı Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

"Boyu beni, ünü Avrupa'yı aştı"

Ulusal ve uluslararası arenada genç sporcuların aldıkları madalyaların göğüslerini kabarttığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Boyu beni, ünü Avrupa'yı aştı. Pursaklar Belediye Spor milli sporcumuz Emre Kartal 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Ülkemize ve Pursaklarımıza kazandırmış olduğu altın madalya için antrenörümüzü ve sporcumuzu tebrik ediyorum. Emre başarıların daim olsun. Ben size hep inanıyor ve güveniyorum. Bizler, gençlerimizi sporla buluşturmaya ve ülkemize hizmet etmeleri için hazır hale getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Varşova Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title