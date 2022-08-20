Ankara spor haberi... Ankaragücü Teknik Direktörü Dalcı: Karagümrük maçında en güçlü şekilde sahada olacağız

Edinilen Ankara haberine göre "Yeni bir takımız, sabra ihtiyacımız var""Bu sene belirleyici olan Ankaragücü olacak""Jese, Karagümrük maçında sahada""Asansör değil, yıllarca bu ligde devam eden bir Ankaragücü planımız var"ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA,- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Oyunumuzu geliştirirken...

"Yeni bir takımız, sabra ihtiyacımız var"

"Bu sene belirleyici olan Ankaragücü olacak"

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA,- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Oyunumuzu geliştirirken belli şeyleri oturtmak ve ritim yakalamak kolay değil. Bazen böyle ritim bozuklukları yaşayabiliriz. Bu arayı doğru değerlendirmek adına, sağlıklı geçmesi adına kendi tesislerimizde günde çift antrenmanla devam ediyoruz. Karagümrük maçında en güçlü şekilde sahada olacağız" dedi.

Ankaragücü'nün bu sezon içeride ve dışarıda bir oyun anlayışına sahip olarak pozitif bir futbol sergilemek istediğini vurgulayan Dalcı, "Topa, oyuna hakim olan, rakip takımı çok fazla oynatmayan, futbolun güzelliklerini, yetenekleri net bir şekilde ortaya çıkartan bir anlayış planladık. Herhalde bu ligde en genç takımlardan bir takımlardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla potansiyeli yüksek, uzun yıllar futbolda önemli işler yapabilecek kapasitede değerli oyuncularımız var. Bunları öne çıkartmak adına da mutlaka pozitif futbol oynamak gerekiyor ki onların gerçek değerlerini ve yeteneklerini ortaya çıkartalım. Planlamamız tamamen güçlü bir takım, pozitif bir futbol. Sürekli seyir zevki yüksek bir oyun ve güvenli bir oyunla asansör değil, yıllarca bu ligde devam eden bir Ankaragücü yaratmak adına planlama içerisindeyiz" şeklinde konuştu.