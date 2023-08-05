Ankara Sincan'da 3. Yüzme Havuzu Açıldı

Ankara'nın Sincan Belediyesi, ilçedeki 3. yüzme havuzunu açarak vatandaşların sosyal faaliyetlerini ve spora olan ilgilerini arttırmayı hedefliyor. Açılışa AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

Ankara'nın Sincan Belediyesi, vatandaşların sosyal faaliyetlerini ve spora olan ilgiyi arttırabilmek için ilçedeki 3'üncü yüzme havuzunu açtı.

Sincan Belediyesi açılışlara doymuyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatıyla kısa sürede 3. yüzme havuzuna kavuşan Sincan'da; Çimşit ve Törekent'in ardından Yenikent Yüzme Havuzu'nun da açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yüzme havuzunun açılışında konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Sincan Belediyesinin borçlanmadan yatırım yaptığına dikkati çekerek, "Bizler buradaki vatandaşlarımızın rahatı huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Hizmet etmek istersen, dert ettiyseniz bir şekilde çözer ve yaparsınız. İşte Sincan Belediyesi hem tasarruflu olup hem sıfır borçla çok sayıda yatırım yaptı. Hizmetlerinden dolayı Murat Başkanımıza teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ise "Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Yüzme havuzumuz AK Parti siyasetini milletimize nasıl baktığını gösteriyor. Daha önce bir havuzda yüzebilmek toplumun sanki seçkin kesimin sadece hakkı gibi görülüyordu. Cumhurbaşkanımız 'Benim milletim 7'den 70'e en iyi imkanlara layıktır' diyerek AK Parti siyasetini bu şekilde şekillendirdi. ve Cumhurbaşkanımız, 'Çocuklarımızı süs havuzuna girmekten kurtaracaksınız.' diye talimat verdi. Bu anlayışın sonucu ki Yenikent'te kıymetli çocuklarımıza bu imkanı sağlamak için hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Emeği geçen herkese ve Murat Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan'dan vatandaşlara müjde

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, havuz açılışının yanında Yenikent için yeni müjdeler verdi. Başkan Ercan şunları kaydetti:

"Bugün 3. yüzme havuzumuzu açıyoruz. Daha önce Çimşit ve Törekent'i hizmete almıştık şimdi de Yenikent'te havuzumuzu hizmete açıyoruz. Yenikent'e ve Sincanımıza hayırlı olsun. Havuzun yanı sıra Yenikent'te kreş yapımını da tamamladık. Hanımlar ve güngörmüşler için lokal yapıyoruz. Millet Kıraathanesi de yapıyoruz. Yakında onu da açacağız. Yenikent'te çok büyük dinlenme alanı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği ile daha çok yatırımlar var. En geç 2 yıl içinde Yenikent'i Kayaş'a bağlayan Başkentray'a ulaşacağız. Yenikent'in ulaşım sorununu çözmek için canla başla çalışıyoruz. Temelliyi Saray'a bağlayan yolumuz ise çok önemli bir yol; sadece Yenikent'i değil aynı zamanda Sincan, İstanbul yolu ve Eskişehir yolunu birbirine bağlayan ve bu hat üzerinde önemli 5 tane sanayi bölgesini de taşıyor. Tatlara kadar tamamlandı. Kalan kısım ve Ayaş yoluna yapılacak yonca kavşak da 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Yenikent'e okulundan sağlık ocağına ulaşımdan kültür hizmetlerine kadar her konuda çalıştığımızı bilmenizi isterim."

Vatandaşlar ferah ve hijyenik ortamda yüzebilecek

Yarı olimpik yüzme havuzu 946,21 metrekare oturum alanına ve toplam bin 906,43 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip. Sincanlılara son derece hijyenik ortamda spor yapma imkanı sunan Yenikent Yüzme Havuzunda mescid, abdesthane, bay-bayan soyunma odaları, duşlar, antrenör odası, depo gibi ek alanlar da bulunuyor. Tesis Salı günü bakım ve temizlik nedeniyle bir gün kapalı olacak, 6 gün hizmet verecek. Kadınlar ve erkekler belirlenen günlerde havuza girebilecek.

İsteyenler yüzme dersi alabilir

7-13 yaş arası çocuklar ve yetişkinler uzman eğitimcilerden ders alıp yüzme öğrenebilecek. Kurs ücreti yetişkinler için 300 TL, öğrenci 150 TL olarak belirlendi. Katılmak isteyenler sincan.bel.tr internet adresinden ön kayıt yaptırabilir.

Yetişkinler için 1 aylık üyelik ücreti 200 TL, 3 aylık üyelik ücreti 500 TL; öğrenci 1 aylık üyelik ücreti 100 TL, 3 aylık üyelik ücreti 250 TL olarak açıklandı.

Havuz açılışının ardından Başkan Ercan ve İl Başkanı Özcan, Mustafa Kemal Mahallesindeki Kültür Merkezi ve kreşte incelemelerde bulundu. Ziyaretlerin sonraki durağı Kayı Mahallesi oldu. Mahalleye yapılan köy konağını gezen Başkan Ercan, beraberindekilere diğer projelerle ilgili de bilgi verdi. - ANKARA