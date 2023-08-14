Ankara'nın Mamak Belediyesi Gençlere Soyakan Eğitimi Veriyor

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, gençlere tek Türk Savaş Sanatı olan Soyakan eğitimi veriyor. Gençlerin ilgisi ise büyük.

Ankara'nın Mamak Belediyesi, gençlere tek Türk Savaş Sanatı olan Soyakan eğitimi veriyor. Gençlerin ilgisi ise büyük.

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, gençlik merkezlerinde, spor kompleksleri ve tesislerinde her dalda verilen eğitimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan'a ilgi ise her geçen gün artıyor. Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde açılan Sayokan kursunda eğitim alan gençler, bir spor branşının dışında milli değerleri yansıtan bir kültürü yakından öğrendikleri için Mamak Belediyesi'ne teşekkür etti. Sayokan kursları yaz ve kış sezonunda eğitimlere devam edecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır. Sayokan da bunlardan biri. Gençlerimizi, kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Sayokan savunma sanatını öğrenmeye davet ediyorum" dedi. - ANKARA