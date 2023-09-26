Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu RUNKARA'nın parkurunda değişiklik
Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu olan RUNKARA'nın parkurunda değişiklik yapıldı. Yeni güzergaha göre koşu Anıtkabir'de başlayacak ve ATO Congresium'da sona erecek. Ayrıca, etkinlik kapsamında Meydan Okuma Koşusu ve Eğlence Koşusu Anıtkabir'de, Aile Koşusu ise 30 Ağustos Zafer Parkı'nda yapılacak. RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı ise 6-8 Ekim tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleşecek.
Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu olacak ve 8 Ekim Pazar günü koşulacak RUNKARA organizasyonun parkurunda değişiklik oldu.
Yeni güzergaha göre koşu 8 Ekim'de sabah saatlerinde Anıtkabir'de başlayacak ve ATO Congresium'da sona erecek.
Organizasyon kapsamındaki Meydan Okuma Koşusu ile Eğlence Koşusu ise Anıtkabir'de yapılacak. 7 Ekim'deki Aile Koşusu ise 30 Ağustos Zafer Parkı'nda olacak.
Etkinlik kapsamında Avrupa'nın ilk spor ve teknoloji fuarı olan "RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı" ise 6-8 Ekim tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleşecek.