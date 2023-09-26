Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu RUNKARA'nın parkurunda değişiklik

Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu olan RUNKARA'nın parkurunda değişiklik yapıldı. Yeni güzergaha göre koşu Anıtkabir'de başlayacak ve ATO Congresium'da sona erecek. Ayrıca, etkinlik kapsamında Meydan Okuma Koşusu ve Eğlence Koşusu Anıtkabir'de, Aile Koşusu ise 30 Ağustos Zafer Parkı'nda yapılacak. RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı ise 6-8 Ekim tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleşecek.