Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen Ankara Motosiklet Festivali başladı. Festivale çeşitli illerden motosiklet kulübü üyesi sporcular katıldı. Festivalde motosiklet yarışları, eğitimi ve konserler yer alacak.

Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü tarafından bu yıl dördüncü kez "Ankara Motosiklet Festivali" düzenlendi.

Pursaklar Karaköy Mesire Alanı'nda düzenlenen festivale, çeşitli illerden motosiklet kulübü üyesi sporcular katıldı.

Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Başkanı emekli öğretmen Orhan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurallara uyduktan sonra motosikletin en güvenli araçlardan biri olduğunu belirterek, "Motosiklet tutkunları hem zihinsel hem de bedensel olarak sürekli beslenir. Türkiye'de 5 milyonun üzerinde motosiklet trafiğe kayıtlı. Zaman zaman görünmez duruma düşüyoruz ancak sürücüler biraz daha görünmeyen noktalara dikkat ederlerse iyi olur. Motosiklet kazalarının yüzde 90'a yakını tamamen insan hatası. Bizim tedbirsizliğimiz ya da hatanın karşı taraflı oluşu." diye konuştu.

Festivale katılan Ankara Motosikletli Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Levent Karagöz de motosikletli sürücülerin olağanüstü durumlardaki önemine ilişkin "Afetlerde, trafik kazalarında yollar bozuluyor trafik kilitleniyor. Araçların geçemediği noktalarda bizler motosikletle hızlı bir şekilde intikal ediyoruz. Sadece ilk yardım değil, oradaki yetkili birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak olur, ilaç olur su olur, bir doktorun, bir hemşirenin, yetkilinin o alana ulaştırılması adına bir dernek kurduk ve başarılı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün açılışı yapılan ve 23 Temmuza kadar sürecek festivalde, motosiklet yarışları, eğitimi ve konserler, motosiklet tutkunlarını bekliyor.