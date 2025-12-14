Haberler

Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1Esenler Erokspor: 1

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmada Ankara Keçiörengücü, sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü, 66. dakikada öne geçerken, Erokspor 83. dakikada penaltı ile eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

66. dakikada Ezeh pasını sağ taraftan hareketlenen Hüseyin'e aktardı. Hüseyin'in sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak önce direğe ardından Cavare'ye çarpıp ağlara gitti. 1-0

76. dakikada Ryan Jack'in şutunda topun Oğuzcan'ın eline çarpması neticesinde hakem Direnç Tonusluoğlu VAR ile iletişime geçti.

80. dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltıda topun başına geçen Hamza Catakovic, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Kıvanç Yılmaz, Ramazan Ufuk Avdaş

Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Hüseyin Bulut (Hakan Bilgiç dk. 68), Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Erkam Develi dk. 90+5), İshak Karaoğul, Odise Roshi (Halil Can Ayan dk. 88), Junior Fernandes (Ali Akman dk. 90+5), Francis Ezeh (Süleyman Luş dk. 90+6), Mame Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Wellington, Abdullah Çelik, Hakan Bilgiç, Süleyman Luş, Erkam Develi, Halil Can Ayan, Ali Akman, Tahsin Özler, Haqi Osman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Esenler Erokspor: Enes Oral, Enes Alic, Onur Ulaş, Dimitri Cavare, Eray Korkmaz, Tugay Kaçar (Ryan Jack dk. 73), Berat Luş (Mame Mor Faye dk. 73), Guelor Kanga (Hamza Catakovic dk. 73), Mikail Okyar, Amilton, Kayode (Alper Karaman dk. 90+2)

Yedekler: Mehmet İdin, Francis Nzaba, Mame Mor Faye, Muhammet Harun Genç, Ryan Jack, Recep Niyaz, Alper Karaman, Altar Han Hidayetoğlu, Hamza Catakovic

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Dimitri Cavare (dk. 66 k.k.) (Ankara Keçiörengücü), Hamza Catakovic (dk. 83 pen.) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Amilton, Tugay Kaçar, Dimitri Cavare (Esenler Erokspor) Francis Ezeh, İshak Karaoğul, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
