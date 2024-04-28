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Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor'u 4-2 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-2 yendi. Goller Görkem Bitin, Traore, Bardhi ve Tiago Çukur'dan geldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Onur Gülter

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Ahmet Kesim, Uğur Akdemir, Dembele (Dk. 80 Camara), Traore (Dk. 87 Melih İnan), Mikail Okyar, Erkam Develi (Dk. 80 Erkan Eyibil), Bardhi (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Görkem Bitin (Dk. 62 Arda Hilmi Şengül)

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Glumac, Cavare, Emre Kaplan, Emrecan Bulut, Diniyev (Dk. 46 İlhami Siraçhan Nas), Serkan Göksu (Dk. 79 Melih Okutan), Muhammed Mert (Dk. 46 Onur Ayık), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Emre Demir), Tiago Çukur (Dk. 83 Saponjic)

Goller: Dk. 11 ve Dk. 41 Görkem Bitin, Dk. 17 Traore, Dk. 34 Bardhi ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 ve Dk. 47 Tiago Çukur (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Glumac, Dk. 28 Hasan Ayaroğlu, Dk. 66 Tiago Çukur, Dk. 71 Emre Demir (Ümraniyespor), Dk. 64 Traore, Dk. 89 Metin Uçar ( Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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