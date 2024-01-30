Ankara Keçiörengücü, Uğur Akdemir ve Görkem Bitin'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Uğur Akdemir ve Görkem Bitin'i transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği'yle yollarını ayıran 35 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Akdemir'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Mor-beyazlılar, Trendyol Süper Lig ekiplerinden orta saha oyuncusu 25 yaşında Görkem Bitin'i ise sezonu sonuna kadar kiraladı.