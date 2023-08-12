Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan: 'Çizgiden çıkan toplar, direkten dönen toplar var'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Eyüpspor maçının ardından yapılan basın toplantısında takımın performansını değerlendirdi. Özcan, çizgiden çıkan ve direkten dönen topların olduğunu belirterek, takımın savunma ve hücum hattını güçlendirerek daha iyi yerlere geleceklerine inandığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Eyüpspor'da teknik sorumlusu Kerem Yavaş, zor olan bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kadro yapılanması olarak yenilenmiş bir takımız. Oynanan oyundan memnunuz, geliştireceğimiz yönlerimiz var. Ankara Keçiörengücü de bugün iyi mücadele etti, onları da tebrik ediyoruz." dedi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan ise sıcak havada zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

"Bizim için zor geçeceğini biliyorduk" diyen Özcan, şunları kaydetti:

"İlk devre bulduğumuz pozisyonlar var. Bunları değerlendirebilseydik çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Çizgiden çıkan toplar, direkten dönen toplar var. İnşallah önümüzdeki zamanda hem takım savunmamızı hem hücum hattımızı biraz daha güçlendirerek iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."