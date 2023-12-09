Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan: Biz iyi bir takımız, daha iyi olacağız

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarıda yapılan değişiklerle oyunun tamamen kendilerine döndüğünü söyleyerek, "Biz iyi bir takımız. Daha iyi olacağız. Üstüne daha çok çalışacağız"dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarıda etkisiz kaldıklarını fakat ikinci yarıda değişiklerle birlikte oyunun tamamen kendilerine döndüğünü söyleyen Özcan, "Öncelikle hafta başında bir hoca değişliği olmuştu. Serhat hocamızın emeklerine teşekkür ediyoruz. Ahmet hocamızla devam edeceğiz. Oyuna genel olarak baktığımızda ilk devre bizim istediğimiz gibi şekillenmedi. İkinci yarı yaptığımız değişiklerle oyun tamamen bize dönmüştü. Final pasları ve şutlarımızdaki eksiklikler bizi gün sonunda buraya getirdi. Diğer taraftan baktığımızda ikinci devre oynadığımız oyun bize ümit verdi. Biz iyi bir takımız. Daha iyi olacağız. Üstüne daha çok çalışacağız. Final paslarını biraz daha değiştirdiğimizde ve daha fazla şut atan bir takım haline geldiğimizde problemleri çözüleceğine inanıyorum. Biraz daha fazla kompakt kaldığımızda çok farklı şeyler yapabiliriz. 10 kişi kaldığımızda bile rakibi diğer tarafa ittirdik. Ama dediğim gibi maçın neticesi küçük bölümlerdi. Bu küçük bölümlerde özellikle duran toplarda zafiyetimiz var. Bunun üzerinde çalışacağız. Biraz daha temasa gitmemiz lazım. Temas üzerinde de çalışacağız. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL