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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: 'Basit hatadan kaynaklanan gol takımımızı demoralize etti'

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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Erzurumspor FK müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, 'Bizim için çok önemli olan bir haftada, puan puana olduğumuz rakibimize karşı kazanmak istediğimiz maçta basit hatadan kaynaklanan yediğimiz gol takımımızı demoralize etti. Dönüş için çaba gösterdik. Son haftalarda da iyi bir grafiği yakalamış rakibe karşı kaybettik' dedi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Erzurumspor FK müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli olan bir haftada, puan puana olduğumuz rakibimize karşı kazanmak istediğimiz maçta basit hatadan kaynaklanan yediğimiz gol takımımızı demoralize etti. Dönüş için çaba gösterdik. Son haftalarda da iyi bir grafiği yakalamış rakibe karşı kaybettik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Bizim için çok önemli olan bir haftada, puan puana olduğumuz rakibimize karşı kazanmak istediğimiz maçta basit hatadan kaynaklanan yediğimiz gol takımımızı epey bir demoralize etti. Dönüş için çaba gösterdik. Rakibimiz az gol yiyen bir takım. Yakaladığımız fırsatlar da oldu. Maalesef bunları golle sonuçlandırmakta zorlandık. Haliyle çok az gol yiyen, kompakt oynayan bir takım. Son haftalarda da iyi bir grafiği yakalamış rakibe karşı kaybettik. Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğine dönük bir farkındalık takımımızın üzerinde mutlaka oluşturacağız. Bir an önce çok çabuk kendimizi yenileyip önümüzdeki maçlarda arzu ettiğimiz puanları alıp, rahat bir sezon geçirmek istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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