Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Gençlerbirliği Maçını Değerlendirdi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "İlk yarıda neredeyse hem defansif hem de ofansif anlamda istediklerini yansıtabilen, coşkulu oynayan, sürekli pozisyon arayan bir oyun sergiledik. Gençlerbirliği'ni zaman zaman kendi sahasına hapsettik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Ersan Parlatan, takımının 1-0 galip geldiği maçın ardından basın toplantısında konuştu. Parlatan, İlk yarıda neredeyse hem defansif hem de ofansif anlamda istediklerini yansıttıklarını ve galibiyetten ötürü mutlu olduğunu dile getirdi. Önemli bir galibiyete imza attıklarını vurgulayan Parlatan, "Ankara'nı iki köklü takımının derbisi diyebiliriz bu maça. Maça gelirsek ben kendi adıma iki bölümle maçı değerlendirmek istiyorum. İlk yarıda neredeyse hem defansif hem de ofansif anlamda istediklerini yansıtabilen, coşkulu oynayan, sürekli pozisyon arayan bir oyun sergiledik. Gençlerbirliği'ni zaman zaman kendi sahasına hapsettik. Burada da takımımı kutlamak istiyorum. Hafta içerisinde duran toplara da özen gösterdik. Neticede de 1-0'lık skoru da duran topla kazanmamız ekibim adına çok değerli. İkinci yarıda Gençlerbirliği üzerimize geldi. Belli başlı değişiklikler yaptılar. Kendi adıma ilk devre gibi olmayacağını tahmin edebiliyordum" açıklamasında bulundu. - ANKARA