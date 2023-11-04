Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan: Bu maç bizim dönüş maçımızdı

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Cenk Özcan, Çorum FK maçının ardından, "Bu maç bizim dönüş maçımızdı. Bu maçı kaybetseydik farklı bir tarafa oynayabilirdik. Bugün kazandığımız için yine play-off içerisindeyiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Çorum FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Cenk Özcan, "Çok zor bir müsabaka oldu. Teknik heyetimiz ve tüm oyuncularımızı kutluyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İlk yarıda, ilk 15 dakika da pozisyon bulacağımızı biliyorduk. pozisyonumuz oldu. Onları değerlendirebilseydik. Maç daha farklı olabilirdi. Dikkatsizlik, biz bu konuda çok çalışıyoruz ancak duran toplarda adam paylaşımında yaptığımız hatalar bize gol olarak döndü. Devre arasında oyuncularımıza 'Bu değilsiniz içinizdeki cevheri dışarı çıkarın' dedik. Sonra maç bu sonuca geldi" ifadelerini kullandı.

Çorum'un çok zor bir deplasman olduğunu açıklayan Özcan, "Gerçekten çok müthiş ve coşkulu bir taraftarı var. Onlara da teşekkür ediyorum. Maçın içerisinde pozisyonlar var. Bunlara bakmak gerekiyor. Eğer bize yanlış bir şey varsa, size yanlış bir şey varsa bunun değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu bizim dönüş maçımızdı. Bu maçı kaybetseydik farklı bir tarafa oynayabilirdik. Bugün kazandığımız için yine play-off içerisindeyiz. Bunun içinde farklı şekilde hazırlanıp Bodrum maçını kazanmak istiyoruz. Rakibi kutluyorum. Her iki takıma da teşekkür ediyorum. Şu ana kadar deplasmanda bizi en çok yoran taraftar oldu. Onları da kutluyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM