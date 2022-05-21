Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı - Haberler

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Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taner Taşkın ile 2 sezon için yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, sportif direktör İskender Özbalta, kulüp menajeri Abuzer Şahin'in de yer aldığı ifade edildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Haberler

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