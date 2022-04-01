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Ankara Keçiörengücü, taraftarına destek çağrısı yaptı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Ankara Keçiörengücü, taraftarına destek çağrısı yaptı

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Spor Toto 1. Lig'de yarın oynayacakları Bursaspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, destek istedi.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Spor Toto 1. Lig'de yarın oynayacakları Bursaspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, destek istedi.

Tahiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Aktepe Stadı'nda yarın 13.30'da oynanacak karşılaşmanın önemine dikkati çekti.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 3 puan almak istediklerini aktaran Tahiroğlu, "Bu hafta kenetlenme zaman. Taraftar olmazsa futbolun güzelliği olmaz. Tribünlerde taraftar sayısını üst seviyelere çıkardığımız zaman gücümüze güç katıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle Bursaspor maçını kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Başkent kulübünün başkanı Tahiroğlu, sezon sonuna kadar kendi sahalarında oynayacakları maçların kadın ve öğrencilere ücretsiz olduğunu da hatırlattı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Bursaspor, Ankara, Spor, Haberler

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