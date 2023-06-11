Ankara Keçiörengücü, Serhat Gülpınar ile prensip anlaşmasına vardı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Serhat Gülpınar ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Ankara Keçiörengücü, yeni sezonda Serhat Gülpınar ile çalışacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Serhat Gülpınar ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Ankara Keçiörengücü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Serhat Gülpınar'la prensip anlaşmasına vardı. Ankara Keçiörengücü'müze hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunda play-off'a kalma umutlarını son haftaya kadar sürdüren Ankara Keçiörengücü, ligi 56 puanla ve 9. sırada bitirmişti.

Ankara Keçiörengücü, geçen sezon teknik direktör olarak Taner Taşkın, Ahmet Cingöz ve Tacettin Bakacak ile çalışmıştı.