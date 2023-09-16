Ankara Keçiörengücü ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maçta futbolcular arasında yaşanan tartışma büyüdü ve hakem 6 oyuncuya birden kart gösterdi.

Ankara Keçiörengücü- Şanlıurfaspor maçında futbolcuların tartışması büyüdü. Hakem 6 oyuncuya birden kart gösterdi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Müsabakanın 60. dakikasında penaltı bekleyen Keçiörengücü futbolcuları, Şanlıurfaspor'lu oyuncuların taç atışı ile topu oyuna sokmasının ardından iki takım arasında gerginlik yaşandı. Yedek oyuncuların da araya girmesi ile tartışma büyüdü. Yeşil saha içinde yatıştırılan tartışmanın ardından müsabakanın 65. dakikasında hakem Mehmet Türkmen, Şanlıurfasporlu oyuncu Mehmet Yiğit'e kırmızı kart gösterirken, aynı takımdan Toure, Ardaiz, Aydın Bağ ve Keçiörengücü'nden Metin Uçar, Orhan Nahırcı sarı kart gördü. - ANKARA