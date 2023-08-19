Ankara Keçiörengücü, Özer Özdemir'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Özer Özdemir'i transfer etti. Denizlispor'da geçen sezon 19 maça çıkan Özdemir, 3 gol attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Özer Özdemir'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, son olarak Denizlispor forması giyen 25 yaşındaki orta saha Özer Özdemir ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Denizlispor ile geçen sezon 1. ligde 19 maça çıkan Özer Özdemir, 3 gol attı.