Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü maçının ardından - Haberler

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, sezonu iyi bir noktada bitirdiklerini söyledi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir hafta önce ligde kalmayı garantilediklerini hatırlattı.

İyi futbol oynayıp günü tamamlamak istediklerini vurgulayan Taşkın, "Bu sezon benim ve oyuncularım adına çok zorlu geçti ama çok iyi işler ortaya çıkardık. Dört puanla aldığımız takım 48 puanla ligde kaldı." dedi.

Dalcı: "Ligi lider bitirmekte ayrı bir gurur"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, sezon başından beri hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade etti.

Şampiyonlukları nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten Dalcı, "Üç hafta önce garantilediğimiz Süper Lig'i taçlandırmak istiyorduk. Oyuncularıma, takıma, camiaya bu yakışırdı. Dolayısıyla ligi lider bitirmek de ayrı bir gurur. Ankaragücü camiasına bu şampiyonluk hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.