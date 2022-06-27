Ankara Keçiörengücü, Mikail Okyar'ı kiraladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Mikail Okyar'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan Mikail Okyar'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Eyüpspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikail Okyar ile 2022-2023 sezonu sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlamıştır." denildi. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Eyüpspor Ankara Spor Haberler

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