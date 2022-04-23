Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yarın NasaDoge Menemenspor'u konuk edecek Ankara Keçiörengücü, taraftara açık yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yarın NasaDoge Menemenspor'u konuk edecek Ankara Keçiörengücü, taraftara açık yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Menemenspor maçı öncesinde başkent ekibinin son antrenmanı izleyen mor-beyazlı taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulunarak futbolculara moral verdi.
Mor-beyazlı futbolcular, teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki antrenmanda pas ve top çalma çalışması yaptı.
AA / Fatih Çakmak - Spor