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Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yı 4-0 Mağlup Etti
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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, takımının Manisa FK'ya karşı aldığı 4-0 galibiyetinin ardından oyuncuların antrenmanlardaki performansını övdü ve eksiklerinin olduğunu belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Manisa FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu milli maç arasında yaptığımız antrenmanlar, taktiksel antrenmanlar, oyuncularımız gerçekten çok pozitif cevap verdiler. Antrenmanları çok iyi yaptılar. Dediklerimizi harfiyen uygulayarak çalıştılar. Tabii ki bu skor bizi aldatmayacak. Eksiklerimiz var, onları gördük" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 4-0 skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "İlk maçımızda çok güzel bir galibiyet oldu. Farklı olması da güzel oldu. Milli maç arasında gelmiştik. Bu milli maç arasında yaptığımız antrenmanlar, taktiksel antrenmanlar, oyuncularımız gerçekten çok pozitif cevap verdiler. Antrenmanları çok iyi yaptılar. Dediklerimizi harfiyen uygulayarak çalıştılar. Tabii ki bu skor bizi aldatmayacak. Eksiklerimiz var onları gördük ama bugün Manisa gibi bu ligin iyi takımlarından birisini özellikle geçen hafta Erzurumspor gibi bir takımı yenip buraya geldiler. Gerçekten bizim için mükemmel oldu. Oyuncularımı kutluyorum gerçekten. Onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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