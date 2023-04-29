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Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçının ardından

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Manisa FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, rakibin boş alanlarını değerlendirerek karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Manisa FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, rakibin boş alanlarını değerlendirerek karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ligde iddialarını sürdürmek için kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "İyi hazırlandık. İlk yarıda daha net bir skor alabilirdik. İyi de bir savunma yaptık. Rakibimizin ikinci yarıda boş bıraktığı alanları değerlendirerek net bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçı da kazanarak play-off hattının içine girmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tacettin Bakacak ise "Kötü bir mağlubiyet aldık. Maçı kazansaydık play-off umutlarımız sürecekti. Çok istedik ama olmadı. Başkanımıza da bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Keçiörengücü her zaman kalbimde. Başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezonda çok daha iyi bir Keçiörengücü izleriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

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