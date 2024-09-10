Ankara Keçiörengücü, Mame Diouf'u transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, Senegalli forvet Mame Diouf'u kadrosuna kattı. 37 yaşındaki Diouf ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Geçen sezon Göztepe formasıyla 13 maçta 2 gol atan Diouf, daha önce birçok farklı takımda forma giydi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Senegalli forvet Mame Diouf renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Göztepe forması giyen 37 yaşındaki Diouf ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı.
Geçen sezon Göztepe formasıyla 13 maçta 2 gol atan Senegalli forvet, daha önce Konyaspor, Hatayspor, Stoke City, Hannover 96, Blackburn, Manchester United ve Molde formalarını da giymişti.