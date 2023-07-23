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Ankara Keçiörengücü, Koray Kılınç'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, forvet Koray Kılınç'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki forvet Koray Kılınç ile sezon sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, forvet Koray Kılınç'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, son olarak Bodrumspor forması giyen 23 yaşındaki forvet Koray Kılınç ile sezon sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Koray'a 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Trendyol Ankara Spor Haberler

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