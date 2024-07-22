Üye Girişi
Haberler

Ankara Keçiörengücü Kamp Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersan Parlatan gözetiminde yapılan idmanda futbolcular, kuvvet, kondisyon, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.

Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kampa giren Ankara ekibi, teknik direktör Ersan Parlatan gözetiminde idmana çıktı.

Isınma hareketleriyle programlarına başlayan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı kuvvet, kondisyon, koordinasyon ve pas çalışmasıyla tamamladı.

Eflatun-beyazlı ekip, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Ankara Bolu Antrenman Futbol Spor Güncel Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title