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Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Wankewai'yi transfer etti

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Wankewai'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai'yi kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 25 yaşındaki Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Rooney Eva Wankewai'ye kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Ankara Spor Haberler

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