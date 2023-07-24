Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, kaleci Ömercan Avcı'yı 4 yıllık anlaşma ile transfer etti. Kulüp, Ömercan Avcı'ya 'hoş geldin' diyerek başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, kaleci Ömercan Avcı'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, son olarak Ankara Demirspor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Ömercan Avcı ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ömercan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.