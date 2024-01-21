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Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK maçı 1-1 berabere sonuçlandı. İki takım da birer gol atarak puanları paylaştı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Beyaz, Mehmet Sıraç Akpınar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Arda Şengül (Dk. 72 Ahmet Kesim), Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Mara (Dk. 80 Koray Kılınç), Selim Ilgaz (Dk. 46 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 68 Şahverdi Çetin), Camara (Dk. 68 Melih İnan), Dembele

Manisa FK: Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Graovac, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 60 Dokanovic), Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Doğukan Emeksiz), Diallo (Dk. 60 John Mary), Topalli (Dk. 87 Korenica), Lima

Goller: Dk. 4 Mara ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Oğuz Gürbulak ( Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 65 Topalli, Dk. 75 Oğuz Gürbulak ( Manisa FK), Dk. 79 Şahverdi Çetin ( Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Kaynak: AA / Spor

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