Ankara Keçiörengücü, Gboly Ariyibi'yi transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Gboly Ariyibi'yi transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Ariyibi ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.