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Ankara Keçiörengücü, Gboly Ariyibi'yi transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Gboly Ariyibi'yi transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Ariyibi ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Mke Ankaragücü'nden ayrılan Gboly Ariyibi'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Gboly Ariyibi ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ariyibi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Ariyibi, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

MKE Ankaragücü Trendyol Ankara Spor Haberler

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