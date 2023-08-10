Ankara Keçiörengücü, Gboly Ariyibi'yi transfer etti
Spor Haberleri
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Gboly Ariyibi'yi transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Ariyibi ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Mke Ankaragücü'nden ayrılan Gboly Ariyibi'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Gboly Ariyibi ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ariyibi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Ariyibi, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor